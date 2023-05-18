Названо число жертв развязанной США войны с терроризмом

Полное число жертв глобальной войны США с терроризмом после 11 сентября 2001 года составляет от 4,5 до 4,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на исследование Университета Брауна.

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По данным газеты, рассчитать минимальное количество смертей, связанных с войной с терроризмом, в конфликтах в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене затруднительно, поскольку последствия «настолько обширны и сложны», что в конечном счете не поддаются количественной оценке.

Согласно подсчетам, число погибших составляет от 4,5 до 4,6 миллиона человек, от 3,6 до 3,7 миллиона которых погибли по «косвенным причинам», вызванными ухудшением экономических, экологических, психологических условий и состояния здоровья.