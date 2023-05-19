В США захотели сблизиться с Сербией

Советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон заинтересован в сближении с Сербией . Его слова приводит РИА Новости .

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Шолле заявил о желании США вывести Сербию из-под влияния России. Он уточнил, что Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы создать возможность расширить ЕС за счет стран Западных Балкан. Однако этим государствам следует проводить необходимые реформы, чтобы отвечать требованиям вступления в организацию.