Страны G7 подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой сделки

Лидеры стран «Большой семерки» G7 в совместном заявлении поприветствовали продление и расширение «зерновой сделки» между Украиной, Россией и ООН.

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В G7 заверили, что продолжат предоставлять содействие, в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности, чтобы помочь странам, которых коснулся продовольственный кризис. В частности группа намерена продолжить поддержку экспорта украинской сельхозпродукции.

«В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение «черноморской зерновой инициативы» и призываем Россию прекратить угрожать мировыми поставками продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей», — говорится в документе.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.