Во Франции развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера
В Авиньоне на юге Франции неизвестные развесили плакаты президента страны Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, всего по всему городу развесили несколько десятков таких плакатов. Все они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в Авиньоне 3 апреля, на котором Макрон изображен с усами, как у Гитлера. Под плакатами также разметили надпись «Спасибо нет» и цифры 49.3 — номер статьи конституции, используемой премьер-министром Франции Элизабет Борн с целью проведения закона о пенсионной реформе в обход парламента.
По факту произошедшего прокуратурой было начато расследование о «публичном оскорблении» главы государства и «подстрекательству к восстанию». Нарушителям грозит штраф в размере 12 тысяч евро и двух месяцев тюрьмы и штраф в 7,5 тысяч евро соответственно. Плакаты поручили немедленно снять.