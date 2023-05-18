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Во Франции развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера

В Авиньоне на юге Франции неизвестные развесили плакаты президента страны Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщает BFMTV.

Во Франции развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера
© Соцсети

По данным телеканала, всего по всему городу развесили несколько десятков таких плакатов. Все они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в Авиньоне 3 апреля, на котором Макрон изображен с усами, как у Гитлера. Под плакатами также разметили надпись «Спасибо нет» и цифры 49.3 — номер статьи конституции, используемой премьер-министром Франции Элизабет Борн с целью проведения закона о пенсионной реформе в обход парламента.

По факту произошедшего прокуратурой было начато расследование о «публичном оскорблении» главы государства и «подстрекательству к восстанию». Нарушителям грозит штраф в размере 12 тысяч евро и двух месяцев тюрьмы и штраф в 7,5 тысяч евро соответственно. Плакаты поручили немедленно снять.

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