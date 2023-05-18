Во Франции развесили плакаты с Макроном в виде Гитлера

По данным телеканала, всего по всему городу развесили несколько десятков таких плакатов. Все они повторяют изображение стрит-арт художника Lekto, появившееся в Авиньоне 3 апреля, на котором Макрон изображен с усами, как у Гитлера. Под плакатами также разметили надпись «Спасибо нет» и цифры 49.3 — номер статьи конституции, используемой премьер-министром Франции Элизабет Борн с целью проведения закона о пенсионной реформе в обход парламента.