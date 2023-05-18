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СМИ: Москва и Киев согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска

Россия и Украина ответили согласием на предложение Ватикана принять папских спецпосланников с тем, чтобы обсудить перемирие. Об этом пишет портал Il Sismografo.

Москва и Киев согласились принять спецпосланников Папы Римского
© РИА Новости

Автор статьи уточнил, что в Москву с соответствующей миссией могут направить префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти,а в Киев - главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Марию Дзуппи.

Папа Римский рассказал о мирной миссии Ватикана по Украине

По данным обозревателя, Москва и Киев приняли предложение Папы Римского Франциска. Вместе с тем, точные сроки отправки пока не известны.

Аналитик предположил, что именно в отправке папских представителей может заключаться миссия Ватикана, о которой в конце апреля заявил Франциск.

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