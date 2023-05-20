$79.91-0.1386.28-0.22

Суд арестовал на месяц обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу принял решение заключить под предварительный арест на один месяц обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Гаяне Акопяна. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Ваан Ованнисян.

Обвиняемая в похищении сына Пашиняна арестована
© РИА Новости

"Несмотря на все наши ходатайства, этот человек заключил Гаяне Акопян под арест на один месяц", - сказал он.

Во время заседания у здания суда собрались соратники обвиняемой, которые скандировали антиправительственные лозунги.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

В Армении пытались похитить сына Пашиняна

Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий