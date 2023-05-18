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Число жертв столкновений в Судане возросло до 833

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.

Число жертв столкновений в Судане возросло до 833
© globallookpress.com

Об этом сообщил в четверг комитет врачей Судана.

"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 833, ранения получили 3 329 человек", - приводит телеканал Al Jazeera заявление организации.

Во вторник профсоюз врачей Судана сообщал, что жертвами конфликта стали 822 человека, ранены 3 215 мирных жителей.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575.

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