Соперник Эрдогана пообещал выслать из страны всех беженцев

Лидер оппозиции и главный соперник действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев. Его слова приводит ТАСС.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», - пояснил Кемаль Кылычдароглу на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. В первом туре Эрдоган получил 49.51% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.