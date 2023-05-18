Соперник Эрдогана пообещал выслать из страны всех беженцев
Лидер оппозиции и главный соперник действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев. Его слова приводит ТАСС.
«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», - пояснил Кемаль Кылычдароглу на пресс-конференции в Анкаре.
Ранее Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. В первом туре Эрдоган получил 49.51% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
После объявления результатов Кылычдароглу назвал действующего главу страны «фальшивым мировым лидером», который «скребется в дверь» России. Он также отметил, что именно политика Эрдогана «привела в Турцию десять миллионов нелегальных беженцев».