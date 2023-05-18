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Соперник Эрдогана пообещал выслать из страны всех беженцев

Лидер оппозиции и главный соперник действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу заявил сегодня, что в случае прихода к власти вышлет из страны всех беженцев. Его слова приводит ТАСС.

Соперник Эрдогана пообещал выслать из страны всех беженцев
© globallookpress.com

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», - пояснил Кемаль Кылычдароглу на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов, который состоится 28 мая. В первом туре Эрдоган получил 49.51% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

После объявления результатов Кылычдароглу назвал действующего главу страны «фальшивым мировым лидером», который «скребется в дверь» России. Он также отметил, что именно политика Эрдогана «привела в Турцию десять миллионов нелегальных беженцев».

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