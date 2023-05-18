Украина передала ценные предметы искусства из национального музея Польше

Украина передала ценные предметы искусства на хранение Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского.
По его словам, Национальный художественный музей Украины решил передать на хранение и экспозицию 38 представляющих наибольшую ценность предметов.
Глиньский уточнил, что в коллекцию вошли предметы голландского, итальянского и испанского искусства. Он также добавил, что музей передал коллекцию Польше «для опеки на время угрозы» обстрелов.
Ранее в Крыму заявили, что Музею Пирсона не дали вернуть «скифское золото». В музее Алларда Пирсона экспонаты из Крыма были задержаны в 2014 году после присоединения ранее украинского Крыма к России.