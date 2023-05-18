Украина передала ценные предметы искусства из национального музея Польше

Украина передала ценные предметы искусства на хранение Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского.

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По его словам, Национальный художественный музей Украины решил передать на хранение и экспозицию 38 представляющих наибольшую ценность предметов.

Глиньский уточнил, что в коллекцию вошли предметы голландского, итальянского и испанского искусства. Он также добавил, что музей передал коллекцию Польше «для опеки на время угрозы» обстрелов.