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Украина передала ценные предметы искусства из национального музея Польше

Украина передала ценные предметы искусства на хранение Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского.

Украина передала ценные предметы искусства из национального музея Польше
© Wikimedia Commons

По его словам, Национальный художественный музей Украины решил передать на хранение и экспозицию 38 представляющих наибольшую ценность предметов.

Глиньский уточнил, что в коллекцию вошли предметы голландского, итальянского и испанского искусства. Он также добавил, что музей передал коллекцию Польше «для опеки на время угрозы» обстрелов.

Ранее в Крыму заявили, что Музею Пирсона не дали вернуть «скифское золото». В музее Алларда Пирсона экспонаты из Крыма были задержаны в 2014 году после присоединения ранее украинского Крыма к России.

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