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The Drive: Украина должна смириться с уязвимостью «Патриотов»

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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении радиолокационной станции и пяти пусковых установок одной из двух ЗРК Patriot, подаренных Киеву США и совсем недавно принятых на вооружение. Автор The Drive Тайлер Роговэй заявил, что возможность повреждения или уничтожения системы Patriot не должна вызывать удивления, а баллистические ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал» являются лучшим оружием для успешной атаки на них.

Радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая шустрая конфигурация системы Patriot довольно статична, и для перемещения из одного места в другое ей требуется время. Различные типы разведывательной информации, от спутниковых изображений до информаторов на земле, могут помочь в определении геолокации ЗРК почти в реальном времени. Не было никаких сомнений в том, что эти батареи станут «абсолютным ракетным магнитом», не только из-за их возможностей и явной ценности, но и из-за того, что они символизируют - усиление поддержки Украины со стороны США и их союзников, подчеркнул автор.

В США решили оценить побочный эффект от санкций

Министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения эффекта и непредвиденных последствий санкций и финансовых инструментов, которые стали играть центральную роль во внешней политике США. Об этом рассказало Bloomberg.

Эта небольшая группа экономического анализа санкций исследует побочный ущерб от санкций до их введения и после, чтобы выяснить, следует ли их корректировать. Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что США злоупотребляют санкциями - их слишком много, ими трудно управлять и их трудно отменить в случае необходимости.

Европа «истекает кровью» из-за Украины

По мере затягивания украинского конфликта Европа переживает поворотный момент и, кажется, озадачена меняющейся эпохой, пишет китайская газета Global Times. Украина, «несомненно, меняет правила игры»: казалось предрешенным, что в результате боевых действий мир увидит более сплоченную Европу и более тесные трансатлантические связи, однако последствия кризиса по обе стороны Атлантики настолько различны, что этот сценарий вызывает сомнения: пока США продолжают посылать оружие Киеву и наблюдать издалека, Европа «истекает кровью».

Старая система безопасности утрачена, кошмар территориального соперничества вернулся и Европа оказалась в ситуации незащищенности и неопределенности. Высокие цены на энергоносители и стремительный рост инфляции наносят ущерб европейской экономике, а капитал бежит в США. Европейцы изо всех сил пытаются привыкнуть к новой и гораздо менее комфортной жизни, а когда у них не получается - выходят на улицу. Европейские лидеры признают, что Запад не выиграл дискурс по Украине, так как развивающийся мир не поддерживает Запад в отношении санкций против России.

Лесные пожары ударили по канадским нефти и газу

Лесные пожары, охватившие западную Канаду и вынудившие тысячи людей покинуть свои дома, также поразили самое сердце канадской нефтегазовой отрасли, вынуждая компании сокращать производство. Об этом сообщает The New York Times.

По данным энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, когда пламя охватило скважины и трубопроводы, крупные бурильщики Chevron и Paramount Resources одновременно сократили нефтедобычу в объеме, эквивалентном как минимум 240 тысячам баррелей в день. Ущерб, нанесенный канадской добыче нефти и газа, вероятно, значительно превысит текущие показатели, заявил вице-президент Rystad по разведке и добыче Томас Лайлс. В большей части регионов добычи сланцевого газа в Альберте действуют предупреждения «экстремального» или «очень высокого» уровня о лесных пожарах. Сложившаяся ситуация подстегивает нефтяные цены, отмечает NYT.

Передачу «Железного купола» Киеву назвали бессмысленной

С 2021 года Киев и часть политических элит США настаивают, чтобы Израиль продал Украине тактическую систему ПРО «Железный купол». Поскольку «Железный купол» был совместным американо-израильским проектом, обе страны должны договориться о передаче системы Киеву, но Израиль по-прежнему не считает, что выгода от предоставления Киеву Железного купола способна превысить потенциальный ущерб, пишет The Jerusalem Post.