Лукашенко заявил, что странам ОДКБ нужно держаться вместе

«Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», — сказал белорусский лидер.