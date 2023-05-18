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Лукашенко заявил, что странам ОДКБ нужно держаться вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ следует «держаться друг друга» для сохранения суверенитетов государств. Об этом он заявил на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что странам ОДКБ нужно держаться вместе
© Газета.Ru

«Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что для прекращения боевых действий на Украине его сторонам необходимо разработать новый документ для переговоров. По его словам, такое решение необходимо для того, чтобы остановить конфликт.

До этого Лукашенко в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО заявил, что военно-воздушные силы страны и войска ПВО находятся в состоянии повышенной боевой готовности в течение трех суток после инцидентов в Брянской области. По его словам, Белоруссия была «вынуждена» реагировать на ликвидацию трех воздушных судов в Брянской области.

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