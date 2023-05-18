Приговор участнику Nexta Протасевичу вступил в законную силу

Приговор участнику Nexta Роману Протасевичу вступил в законную силу
Приговор в отношении участника признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Романа Протасевича не был обжалован и вступил в законную силу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда пишет ТАСС.
«Приговор вступил в законную силу, так как не обжалован и не опротестован», - пояснили в суде.
Там также отметили, что помещение Протасевича под стражу «в порядке исполнения».
Ранее суд приговорил бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. Также суд принял решение приговорить заочно основателя Nexta Степана Путило к 20 годам лишения свободы, а экс-редактор Ян Рудик также заочно был приговорен к 19 годам тюрьмы.
Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. Сначала Протасевич находился в СИЗО, затем был переведен под домашний арест.