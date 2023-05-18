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Боррель предложил внести 3,5 млрд евро в фонд мира для военной помощи Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить дополнительные 3,5 млрд евро для Европейского фонда мира, который используется для финансирования военных поставок Украине. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, он обратился к правительствам государств ЕС с соответствующей просьбой. Ранее фонд уже предоставил около 4,6 млрд евро на военную помощь Украине.

Фонд формируется из взносов стран-членов ЕС, и в марте государства Евросоюза уже приняли решение о дополнительном финансировании на 2 млрд евро. Один миллиард будет потрачен на оплату поставок снарядов на Украину в этом году, а другой - на расширение производства боеприпасов в ЕС на долгосрочную перспективу.

Ранее Венгрия заблокировала выделение из фонда 500 млн евро на дополнительное вооружение Украины. Глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Украине до тех пор, пока она не снимет санкции с OTP Bank.

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