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Экс-президент Молдавии считает очень опасными попытки отменить итоги выборов в Гагаузии

Бывший президент Молдавии и глава Социалистической партии Игорь Додон назвал произволом властей захват молдавским спецназом избирательных списков в Гагаузии. Об этом Додон заявил в интервью РИА Новости.

Додон назвал последствия попытки отменить итоги выборов в Гагаузии
© ТАСС

Политик считает, что подобный произвол центральной власти создает крайне опасный прецедент, так как является давлением и на Гагаузскую автономию, и на всех избирателей, голосовавших на выборах ее главы.

Додон подчеркнул, что никто из кандидатов на пост главы автономии не обращался в ЦИК или в суд из-за несогласия с голосованием. Экс-президент отметил, что представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" вообще не участвовали в выборах в Гагаузии, поскольку даже не рассчитывали на поддержку населения. Но при этом президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан заявляют о нарушениях и утверждают о необходимости отмены результатов выборов.

Додон назвал действия спецназа "масками-шоу" и подчеркнул, что подобное наглядно демонстрирует истинное лицо диктаторского режима в Кишинёве. По его мнению, власти попали в сложную ситуацию, когда после того, что она "натворили в Гагаузии", любое решение для них будет плохим. Он отметил, что если власти отменят результаты прошедших выборов в Гагаузии, то это будет них "еще хуже".

Ранее сообщалось, что молдавский спецназ забрал из здания суда в Гагаузии коробки с избирательными листами, в которых содержались списки избирателей. Власти Молдавии подозревают, что среди голосовавших "есть люди, которые находятся за пределами Республики Молдова, и даже умершие люди".

Европейский подход: как молдавский спецназ контролирует судьбу выборов в Гагаузии

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