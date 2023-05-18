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Губернатор Флориды захотел стать президентом США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис вскоре официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

Губернатор Флориды захотел стать президентом США
© ТАСС

Как сообщает газета Wall Street Journal, губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее "СП" писала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и «сбежала со своей трибуны» после вопроса о расследовании «связей» экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.

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