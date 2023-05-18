Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.

"В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в настоящее время по всех Украине звучит воздушная тревога. Все оттого, что ВС России наносят по территории страны «массированный комбинированный удар».