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В Винницкой области прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.

В Винницкой области прогремел взрыв
© ТАСС

"В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в настоящее время по всех Украине звучит воздушная тревога. Все оттого, что ВС России наносят по территории страны «массированный комбинированный удар».

Украинские информресурсы отмечают, что «стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям».

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