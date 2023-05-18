В Винницкой области прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, на всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога.
"В Винницкой области прогремел взрыв",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале.
Ранее "Свободная пресса" писала, что в настоящее время по всех Украине звучит воздушная тревога. Все оттого, что ВС России наносят по территории страны «массированный комбинированный удар».
Украинские информресурсы отмечают, что «стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям».
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