Полиция Франции приняла меры после нападения на племянника Макрон

Родственники супруги французского лидера Эммануэля Макрона находятся под наблюдением сотрудников правоохранительных органов после того, как было совершено нападение на ее внучатого племянника, сообщает РИА Новости со ссылкой на RTL France.

По словам источника радиостанции, в отношении других членов семьи супруги президента также усилена бдительность полиции, но в скрытой форме и по согласованию с соответствующими лицами. Также принято решение увеличить количество патрулей вокруг принадлежащей семье кондитерской Тронье, а в определенные периоды дня возле заведения будут присутствовать полицейские. Внучатому племяннику первой леди также предложено организовать более серьезную защиту, но он от этого отказался.