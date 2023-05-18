Киссинджер раскрыл причину для принятия Украины в НАТО

Украину стоит принять в НАТО, это отвечало бы интересам и Киева, и Москвы, а также гарантировало бы отсутствие попыток украинского руководства в будущем решать территориальные споры военным способом. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал в интервью журналу The Economist.

По его словам, Запад вооружил Украину до такой степени, что в итоге она стала самой хорошо вооруженной страной в Европе "с самым неопытным в стратегическом плане руководством", передает ТАСС.

Киссинджер отметил, что присутствие Украины в НАТО необходимо для безопасности Европы, ведь тогда киевские власти не смогут "принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне".

Нельзя завершать конфликт неправильным способом, предупредил Киссинджер, пояснив, что имеет в виду отсутствие членства Украины в НАТО. Он убежден, что Украина не может оставаться "государством - отшельником, которое само за собой следит".