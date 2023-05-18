Киссинджер раскрыл причину для принятия Украины в НАТО

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украину надо принять в НАТО ради безопасности Европы
Украину стоит принять в НАТО, это отвечало бы интересам и Киева, и Москвы, а также гарантировало бы отсутствие попыток украинского руководства в будущем решать территориальные споры военным способом. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал в интервью журналу The Economist.
По его словам, Запад вооружил Украину до такой степени, что в итоге она стала самой хорошо вооруженной страной в Европе "с самым неопытным в стратегическом плане руководством", передает ТАСС.
Киссинджер отметил, что присутствие Украины в НАТО необходимо для безопасности Европы, ведь тогда киевские власти не смогут "принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне".
Нельзя завершать конфликт неправильным способом, предупредил Киссинджер, пояснив, что имеет в виду отсутствие членства Украины в НАТО. Он убежден, что Украина не может оставаться "государством - отшельником, которое само за собой следит".
Между тем, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил накануне, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, а обсуждать этот вопрос можно будет лишь после окончания конфликта. Министр заявил, что необходимо создать для Киева "дорожную карту" для наращивания военного потенциала и приближения к натовским стандартам.