Конфликт КНР и США напомнил Киссинджеру ситуацию перед Первой мировой войной
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал, что в настоящее время США и КНР находятся в сложной ситуации из-за Тайваня. По его мнению, ни одна из сторон не желает идти на уступки, обе державы уверены в стратегической опасности соперника, пишет The Economist.
Киссинджер напомнил, что перед Первой мировой войной в Европе наблюдалась аналогичная ситуация. Он уточнил, что также как Германия и Россия в прошлом веке, ни Пекин, ни Вашингтон не имеют возможностей для политических уступок.
Вместе с тем, любое нарушение сложившегося шаткого равновесия может привести к катастрофе, добавил экс-госсекретарь.
Лидерам США и Китая, пояснил Киссинджер, следует встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Кроме того, им необходимо понять, что наибольшую опасность для планеты представляют именно они, как главы держав, способных уничтожить человечество в целом, резюмировал политик.