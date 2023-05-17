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Страны Европы усилят таможенный контроль на границе с РФ

В Хельсинки прошел саммит стран Северной и Восточной Европы. На нем было принято решение об усилении таможенного контроля на границе с РФ, сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

Страны Европы усилят таможенный контроль на границе с РФ
© Wikipedia

В пресс-службе уточнили, что в трехдневных дискуссиях приняли участие делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Участники встречи обсудили меры, направленные на ужесточение санкционной политики, отметили в МИД.

Кроме того, пояснили в пресс-службе, стороны договорились разработать единообразные механизмы таможенного контроля, лицензирования, приняли решение о регулярном обмене опытом.

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