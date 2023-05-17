Страны Европы усилят таможенный контроль на границе с РФ
В Хельсинки прошел саммит стран Северной и Восточной Европы. На нем было принято решение об усилении таможенного контроля на границе с РФ, сообщила пресс-служба МИД Финляндии.
В пресс-службе уточнили, что в трехдневных дискуссиях приняли участие делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Участники встречи обсудили меры, направленные на ужесточение санкционной политики, отметили в МИД.
Кроме того, пояснили в пресс-службе, стороны договорились разработать единообразные механизмы таможенного контроля, лицензирования, приняли решение о регулярном обмене опытом.
Ранее Погранслужба ФСБ России заявила, что в первом квартале 2023 года граждане стран Балтии, Финляндии и Польши увеличили число поездок в Россию.