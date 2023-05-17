Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов

«Призываем правительство Франции признать официально голод и методически организованные депортации и устранения советскими властями миллионов украинцев в 1932-1933 годах геноцидом», — отмечается в принятой резолюции, одним из обоснований которой стала аналогичная позиция парламентов Германии, Чехии и Ирландии, а также версия Киева относительно тех событий.