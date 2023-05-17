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Фото похорошевшего после долгого отсутствия Лукашенко вызвало ажиотаж в сети

Фото президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованное на фоне слухов о его болезни, вызвало ажиотаж в Twitter. Пользователи соцсети отметили похорошевший вид главы государства, заметив, что после долгого отсутствия на публике политик стал выглядеть значительно моложе.

Фото похорошевшего после долгого отсутствия Лукашенко вызвало ажиотаж в сети
© Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Пользователь @VVHristov Бенджамином Баттоном, который родился пожилым и молодел в течение жизни.

«Лучшая реклама корейской косметики, как думаете, какой бренд», — написала @AAluminium, также сравнив два фото белорусского лидера.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Кроме того, пользователи заявили, что президент Белоруссии на фото напоминает восковую фигуру.

«Мадам Тюссо подала в полицию заявление о краже Лукашенко из ее музея», — поиронизировал @Tigran7777.

Другие в шутку заявили, что на самом деле на снимке изображен актер Сергей Безруков в роли политика. «Безруков уже не тот», — отметил @ROSAGIT.

14 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, не уточнив его диагноз. Перед этим президент пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии.

На следующий день стало известно, что политик впервые с 9 мая появился на публике. Он приехал в центральный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. На официальном сайте Лукашенко было опубликовано несколько снимков со встречи.

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