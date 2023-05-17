Голландскому музею помешали вернуть «скифское золото» в Крым
Директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила, что музей Алларда Пирсона попытался вернуть коллекцию «крымского золота» музеям-владельцам на полуострове, но ему «не дали» этого сделать. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Директор музея Алларда Пирсона, когда все это случилось, оказался достаточно порядочным человеком, музейщиком. Договор, как я не раз говорила, был подписан двухсторонний – подписи его и моя, он обязан был это сделать, но ему не дали, это на их совести. Конечно, ценности должны были вернуться туда, откуда они их получили. Но политизация этой ситуации не дает никому из них выйти на тот международно-правовой уровень, который был когда-то в мире определен. Сейчас у них правил нет», – заявила она.
Коллекция, о которой идёт речь, находится в Нидерландах с 2014 года. В ней содержится почти две тысячи уникальных артефактов, которые были вывезены из Восточно-крымского музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника, а также из музея-заповедника «Херсонес Таврический». До присоединения Крыма к России коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, но после событий в Крыму голландский музей решил оставить экспонаты, пока компетентный судья не установит, кому необходимо вернуть артефакты – Украине или владельцам музеев в Крыму. Решение Верховного суда Нидерландов по этому делу должно быть озвучено 15 сентября 2023 года.
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