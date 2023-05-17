Голландскому музею помешали вернуть «скифское золото» в Крым

«Директор музея Алларда Пирсона, когда все это случилось, оказался достаточно порядочным человеком, музейщиком. Договор, как я не раз говорила, был подписан двухсторонний – подписи его и моя, он обязан был это сделать, но ему не дали, это на их совести. Конечно, ценности должны были вернуться туда, откуда они их получили. Но политизация этой ситуации не дает никому из них выйти на тот международно-правовой уровень, который был когда-то в мире определен. Сейчас у них правил нет», – заявила она.