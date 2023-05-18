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Подозреваемую в похищении сына Пашиняна госпитализировали

Задержанная по подозрению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота Гаяне Акопян госпитализирована. Об этом сообщил ее адвокат Рубен Меликян, передает РИА Новости.

Подозреваемую в похищении сына Пашиняна госпитализировали
© ТАСС

По его словам, самочувствие женщины ухудшилось, ее доставили на машине скорой помощи и в сопровождении полиции в медицинский центр «Эребуни». Он предположил, что Акопян, если позволит ее состояние, могут доставить из больницы в место содержания задержанных.

«Согласно официальной версии, одна женщина похитила здорового мужчину 23-24 лет... Пока очной ставки с Ашотом Пашиняном не было. Я думаю, что очная ставка пройдет завтра, и посмотрим, как Ашот Пашинян будет утверждать, что госпожа Гаяне — армянская женщина среднего возраста и средней комплекции — похитила здорового мужчину», — заявил Меликян.

О попытке похищения Ашота Пашиняна ранее сообщила армянская газета «Айкакан жаманак». По данным журналистов, сына политика силой посадили в машину рядом с его домом и увезли в неизвестном направлении. Однако затем Ашоту якобы удалось выпрыгнуть из машины, после чего его сбил второй автомобиль злоумышленников, следовавший позади.

По делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Свою причастность к похищению они отрицают. Адвокат Рубен Меликян высказал мнение, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно.

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