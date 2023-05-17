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Глава МИД Белоруссии назвал спокойной ситуацию на границе с Россией

Ситуация на границе РФ и Белоруссии спокойная, Минск ведет мониторинг в связи с предстоящим вступлением в силу соглашения о единой визовой политике. Об этом заявил в среду глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Россией
© РИА Новости

"Это не совсем контроль, это, скорее, мониторинг ситуации на границе, который связан, прежде всего, с предстоящим вступлением в силу нашего межправосоглашения с РФ о единой визовой политике и взаимном признании виз. Поэтому я бы не использовал термин "контроль", а, скорее, использовал термин "мониторинг", - сказал он.

Глава МИД республики добавил, что мониторинг осуществляется в тесном взаимодействии белорусской пограничной службы с российскими коллегами.

"В принципе ситуация на российско-белорусской границе достаточно спокойная, и я уверен, что она останется такой всегда", - резюмировал он.

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