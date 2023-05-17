Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Россией

"Это не совсем контроль, это, скорее, мониторинг ситуации на границе, который связан, прежде всего, с предстоящим вступлением в силу нашего межправосоглашения с РФ о единой визовой политике и взаимном признании виз. Поэтому я бы не использовал термин "контроль", а, скорее, использовал термин "мониторинг", - сказал он.