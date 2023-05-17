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Временный поверенный в делах Украины в Грузии покидает страну

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что покидает страну. Об этом сообщает посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Временный поверенный в делах Украины в Грузии покидает страну
© Газета.Ru

«Время в братской и гостеприимной Грузии летит очень быстро и трудно представить, что впервые 4 года назад ступил на побережье теплого и гостеприимного Батуми», — написал Касьянов.

Он высказал уверенность в том, что Украина и Грузия «имеют не только общую историю, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских наций». По его мнению, вступление этих стран в ЕС и НАТО — вопрос ближайшего будущего.

Касьянов исполнял обязанности руководителя посольства Украины в Грузии с марта 2022 года. Посол Украины Игорь Долгов был отозван из Грузии президентом Владимиром Зеленским «за неморальную позицию» Тбилиси в вопросе введения санкций и препятствование отправке добровольцев на Украину.

В Грузии назвали «неадекватом» украинского дипломата Андрея Касьянова из-за его заявлений о запросе ЗРК «Бук». Касьянов заявлял, что Украина направила запрос Грузии о возврате зенитно-ракетных комплексов «Бук», переданных в ходе боевых действий в 2008 году.

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