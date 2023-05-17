Раскрыты попытки Восточной Европы убедить Зеленского остановить конфликт

Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, чтобы начать процесс восстановления республики. Об этом Сеймур Херш в своем расследовании.

В группу, как утверждает Херш, входят Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия. Они якобы убеждают Зеленского прекратить боевые действия даже путем отставки с должности президента. Сам президент Украины в разговорах с представителями Восточной Европы не меняет своего мнения, но, как считает журналист, уже теряет их поддержку.