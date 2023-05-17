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Глава МИД Индии отверг обвинения Борреля по российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что Индия нарушает санкционные требования Евросоюза, перепродавая российскую нефть. Об этом сообщает ANI.

Глава МИД Индии ответил на обвинения Борреля о перепродаже российской нефти
© globallookpress.com

Министр посоветовал Баррелю ознакомиться с нормативно-правовыми актами ЕС, в частности, с постановлением Совета ЕС 833/2014, касающимся санкций против России.

«Российская нефть, существенно трансформируемая в третьей стране, больше не рассматривается как российская», - подчеркнул он.

Ранее Боррель призвал ЕС принять «жесткие меры» в отношении Индии за переработку российской нефти для перепродажи Европе.

В 2022 году на фоне украинского кризиса Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка.

Как подчеркнул Боррель, если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это, «безусловно, обход санкций», и ЕС должен принять меры.

Боррель заявил, что поднимет вопрос перепродажи российской нефти на встрече с Джайшанкаром 16 мая. Произошли ли это - неизвестно, Боррель не появился на пресс-конференции, которую провели после встречи.

Боррель призвал наказать Индию за перепродажу российской нефти

Вместо Борреля выступила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Она заявила, что «правовая основа санкций не вызывает сомнений». Также она подчеркнула, что у представителей ЕС и Индии была дружеская встреча, на которой «ни на кого не показывали пальцем».

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