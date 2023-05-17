Глава МИД Индии ответил на обвинения Борреля о перепродаже российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что Индия нарушает санкционные требования Евросоюза, перепродавая российскую нефть. Об этом сообщает ANI.

Министр посоветовал Баррелю ознакомиться с нормативно-правовыми актами ЕС, в частности, с постановлением Совета ЕС 833/2014, касающимся санкций против России.

«Российская нефть, существенно трансформируемая в третьей стране, больше не рассматривается как российская», - подчеркнул он.

Ранее Боррель призвал ЕС принять «жесткие меры» в отношении Индии за переработку российской нефти для перепродажи Европе.

В 2022 году на фоне украинского кризиса Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка.

Как подчеркнул Боррель, если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это, «безусловно, обход санкций», и ЕС должен принять меры.

Боррель заявил, что поднимет вопрос перепродажи российской нефти на встрече с Джайшанкаром 16 мая. Произошли ли это - неизвестно, Боррель не появился на пресс-конференции, которую провели после встречи.