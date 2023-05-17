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Лукашенко заявил о готовности Минска к диалогу с Осло, несмотря на санкции

Белоруссия, несмотря на то, что Норвегия присоединилась к санкциям против республики, стремится сохранить доброжелательные отношения с норвежцами и открыта для диалога. Об этом говорится в поздравлении президента Александра Лукашенко народу Норвегии с национальным праздником - Днем конституции, сообщает в среду пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил о готовности Минска к диалогу с Осло
© РИА Новости

"К сожалению, сегодня официальный Осло, присоединившись к политически мотивированным нелегитимным санкциям против нашей страны, нарушает права обычных белорусов", - отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия всегда трепетно относилась к сельскому хозяйству, но сейчас "связанные с белорусскими удобрениями проблемы приобретают новый масштаб, ограничения в их отношении создают угрозу голода для миллионов людей на всей планете".

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на сложный политический климат в регионе, Белоруссия стремится сохранить доброжелательные отношения, культурные и деловые контакты между белорусами и норвежцами, всегда открыта для равноправного взаимоуважительного диалога.

Лукашенко напомнил, что в последние десятилетия Норвегия последовательно расширяла сотрудничество с Белоруссией, являлась "хорошим другом и надежным партнером суверенной республики в Скандинавии, а компании двух государств, которые работают в сфере пищевой промышленности, внесли достойный вклад в мировую продовольственную безопасность".

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