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ПАСЕ предупредила Британию о судьбе России из-за игнорирования решений ЕСПЧ

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил Британию о судьбе России из-за игнорирования решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

ПАСЕ предупредила Британию о судьбе РФ из-за игнорирования решений ЕСПЧ
© Zuma/TACC

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает», — сказал Кокс.

По его словам, в случае, если Лондон решит выйти из Европейской конвенции по правам человека, то он окажется в той же ситуации, что и Москва, которую «пришлось исключить из обязательств из-за ее нарушений международного права».

Как отмечает газета, премьер-министр Великобритании Риши Сунак положительно оценивает возможное соглашение с ЕСПЧ по изменению правила 39 об обеспечительных мерах, согласно которому суд вправе указать на любые обеспечительные меры, которые «следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу».

Сунак решил реформировать ЕСПЧ

В 2022 году в Британии задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.

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