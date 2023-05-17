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Американцы крайне негативно высказались о поставках F-16 Украине

Читатели американского издания Breitbart оценили гипотетическую поставку Украине истребителей F-16 как откровенную отправку на убой. Обозреватель издания Оливер Лейн написал, что Британия и Украина начали сотрудничество, которое было направлено на ускорение получения Киевом военных самолетов с Запада.

Американцы крайне негативно высказались о поставках F-16 Украине
© ТАСС

— С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере? — спросил White Flight.

Пользователи начали писать, что Великобритания, притворяясь лучшим другом Украины, на самом деле ведет ее на убой. Некоторым хочется, чтобы истинные разжигатели конфликта получили по заслугам, и при этом называют имена Зеленского и Байдена. Другие отметили, что им плевать, что случится с Украиной, поскольку это явно не европейский конфликт. Самого Зеленского при этом не забыли назвать клоуном-диктатором.

Однако 15 мая все еще в США уверяли, что не изменили своего решения об отказе в поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое заявление в понедельник, 15 мая, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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