В СБ ООН подтвердили контакты с МАГАТЭ по теме АЭС на Украине

МАГАТЭ и Швейцария в качестве председателя СБ ООН действительно интенсифицировали в мае контакты по теме обеспечения безопасности АЭС на Украине. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы постоянного представительства Швейцарии в ООН Пьер Гобе, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время заседание Совбеза по плану МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

"Контакты между Швейцарией и МАГАТЭ по тематике безопасности атомных электростанций на Украине действительно интенсифицировались с того момента, как Швейцария заняла пост председателя СБ ООН", - сказал он.

Каких-либо дополнительных деталей представитель швейцарской дипломатической миссии сообщать не стал.