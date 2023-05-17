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Amnesty International: число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет. К смерти были приговорены и приговор был осуществлен для 883 человек в 20 странах. Это на 53% больше, чем годом ранее.

Amnesty International: число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет
© РИА Новости

Такие цифры приводит международная правозащитная организация Amnesty International. Отмечается, что резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году. В Иране число казней за год выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии — с 65 до 196, в США — с 11 до 18. В Египте за 2002 казнили 24 человека. 12 мая сообщалось, что правительство Киргизии выступило против введения смертной казни для педофилов.

"Отмена смертной казни — это основополагающая конституционная норма, неоднократно подтвержденная общенародным голосованием. Это не временный мораторий, а осознанный выбор", — заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

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