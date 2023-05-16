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Байден отменил зарубежные визиты из-за ситуации с госдолгом США

Президент США Джо Байден отменил запланированные поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Байден отменил зарубежные визиты из-за ситуации с госдолгом США
© globallookpress.com

Отмечается, что Байден собирается вернуться в США сразу после саммита G7, который пройдёт на этой неделе в Японии. Как сообщает источник, ранее Байден планировал провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у США до наступления дефолта, если переговоры по повышению потолка госдолга не принесут результатов. Согласно старым планам американского президента, он должен был посетить Австралию, а также Папуа-Новую Гвинею.

Ранее Байден заявил, что переговоры по предотвращению дефолта в США ни к чему не привели.

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