Байден отменил зарубежные визиты из-за ситуации с госдолгом США

Президент США Джо Байден отменил запланированные поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что Байден собирается вернуться в США сразу после саммита G7, который пройдёт на этой неделе в Японии. Как сообщает источник, ранее Байден планировал провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у США до наступления дефолта, если переговоры по повышению потолка госдолга не принесут результатов. Согласно старым планам американского президента, он должен был посетить Австралию, а также Папуа-Новую Гвинею.