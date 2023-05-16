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В США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не хочет холодной войны против Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем
© globallookpress.com

Такое заявление Блинкен сделал во время слушаний в конгрессе.

«Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны», – сказал он.

Госсекретарь также добавил, что США не могут диктовать Китаю свои условия и определять, как КНР будет развиваться в дальнейшем. Однако Вашингтон оставляет за собой право продвигать собственное видение и навязывать Пекину конкуренцию.

Ранее стало известно, что США планируют оказать существенную дополнительную военную помощь Тайваню.

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