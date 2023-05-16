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Макрон призвал бороться с насилием в обществе после нападения на его родственника

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил нападение на внучатого племянника его жены во время манифестации в Амьене, призвав бороться с ростом насилия в обществе. Об этом он заявил перед началом саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Макрон призвал бороться с насилием после нападения на его родственника
© globallookpress.com

"Я уже выразил нашу поддержку его семье. На него напали, потому что он наш внучатый племянник", - сказал Макрон.

По его словам, Жан-Батист Тронье подвергся нападению, когда решил "защищать свой бутик" от агрессивных манифестантов.

"Насилию нет места в демократии, особенно в такой, как наша. <...> Правосудие должно сказать свое слово. <...> Как его родственник, считаю такие действия абсолютно неприемлемыми, а как президент - неподдающимися оценке. Мы будем бороться с любыми формами насилия", - сказал он, призвав всех политиков страны осуждать любое насилие.

Ранее Французская полиция задержала восемь человек, участвовавших в драке, в которой пострадал внучатый племянник первой леди Франции Брижит Макрон. По данным газеты Courrier Picard, группа агрессивно настроенных граждан напала на Жана-Батиста Тронье в понедельник около 22:00 (23:00 мск), когда он собирался войти в дом, где расположен семейный бутик на улице Деламбр в Амьене. Утверждается, что в тот момент на улице находились манифестанты, которые узнали его, когда он попытался помешать им разбрасывать мусор перед бутиком, и напали на него. В результате избиения он получил травмы головы, ног и рук.

По информации газеты, в нападении на его сына участвовало около десятка человек. Некоторые из них ранее были замечены на акциях протеста против пенсионной реформы. Благодаря камерам наблюдения удалось задержать восьмерых из них. В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что сейчас Жан-Батист находится "в плохом состоянии" и ожидает более детального медицинского осмотра со сканированием головного мозга.

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