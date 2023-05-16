AI: в 2022 году в мире казнили рекордное число людей за пять лет

Согласно ежегодному обзору правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году к высшей мере наказания приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство казней провели в Иране, Саудовской Аравии и Египте.

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По словам авторов доклада, больше половины всех казненных (576 человек) в 2022 году пришлось на Иран. Из этого количества 279 человек приговорили к смерти за убийство, 255 по обвинениям, связанными с наркотиками, 21 человек был осужден за изнасилования и 18 человек за преступления на религиозной почве. По сравнению с 2021 годом количество смертных приговоров в исламской республике увеличилось на 262.

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В Саудовской Аравии в 2022 году число казней увеличилось втрое по сравнению с 2021 — с 65 до 196. В Amnesty International отметили, что показатель стал самым высоким в стране за последние 30 лет. Саудовские суды приговорили 85 человек к смерти по обвинениям в связи с терроризмом, и 57 — за наркотические преступления.

На третьем месте по количеству казней в 2022 году оказался Египет, где к смерти приговорили 24 человека. В то же время это на 71% меньше по сравнению с 2021 годом, когда казнили 83 осужденных.

В Amnesty International также зарегистрировали 18 казней в США, 11 казней в Ираке, столько же — в Сингапуре, семь — в Кувейте, пять — на территории Палестины, четыре — в Йемене.

«Правительствам и ООН необходимо усилить давление на тех, кто несет ответственность за эти ужасные нарушения прав человека, и обеспечить появление международных механизмов, [позволяющих их прекратить]», — цитирует BBC генерального секретаря Amnesty Аньес Калламар.

В правозащитной организации подчеркнули, что в статистику не включили Китай, где каждый год могут казнить тысячи людей. Однако эти сведения засекречены. В Amnesty уточнили, что располагают данными об исполненных смертных приговорах в Северной Корее, Сирии, Афганистане и Вьетнаме, но достоверные цифры о количестве казненных в этих странах неизвестны.