Полиция Чехии продолжает расследовать пропажу в марте текущего года коня главы Чечни Рамзана Кадырова, несмотря на его заявление о том, что это было инсценировкой. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь полицейского Президиума республики Ондрей Моравчик.

"Полиция ведет поиски коня и расследует произошедшее как кражу", - приводит его слова портал denik.cz.

Кадыров в марте заявил, что в Чехии был украден принадлежащий ему конь по кличке Зазу. В 2014 году жеребец был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в связи с введением антироссийских санкций после событий в Крыму.