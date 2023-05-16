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В Чехии продолжили поиски коня Кадырова после его слов об инсценировке

Полиция Чехии продолжает расследовать пропажу в марте текущего года коня главы Чечни Рамзана Кадырова, несмотря на его заявление о том, что это было инсценировкой. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь полицейского Президиума республики Ондрей Моравчик.

"Полиция ведет поиски коня и расследует произошедшее как кражу", - приводит его слова портал denik.cz.

Кадыров в марте заявил, что в Чехии был украден принадлежащий ему конь по кличке Зазу. В 2014 году жеребец был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в связи с введением антироссийских санкций после событий в Крыму.

Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня из «заточения» в Чехии

15 мая Кадыров сообщил, что выкупил Зазу при посредничестве украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими".

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