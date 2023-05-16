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В ЕС выразили сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет, что Грузия решила возобновить авиасообщение с Россией.

«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения России снять запрет на авиаперелёты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный шаг Грузии вызывает опасения за «европейский путь» страны.

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Ранее стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая. Вместе с этим 15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов в страну из России.

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