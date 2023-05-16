«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения России снять запрет на авиаперелёты», — цитирует его РИА Новости .

Ранее стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая. Вместе с этим 15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов в страну из России.