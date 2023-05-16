Внучка Рональда Рейгана вышла замуж за полицейского

Младшая внучка 40-го президента США Рональда Рейгана Эшли вышла замуж за своего возлюбленного, полицейского Джо Данстера. Фотографии со свадьбы появились на Daily Mail.

Эшли Рейган и Джо Данстер поженилась 5 мая в церкви Богоматери на горе Кармель в Монтесито, штат Калифорния, после чего устроили прием на ранчо Рейгана в Санта-Барбаре. Сейчас ранчо, в котором хранятся личные вещи 40-го президента США и его супруги Нэнси Рейган, принадлежит Фонду «Молодая Америка».

«Мы просмотрели массу красивых мест, но мы хотели устроить свадьбу в месте с историей, чтобы чувствовать личную связь. А это место, где познакомились мои бабушка и дедушка», — поделилась с журналистами Эшли Рейган.

В меню свадебного приема был еще один поклон бабушке и дедушке Эшли: любимое рагу Рональда и Нэнси — чили Чейзена, которое подается вместе с барбекю, рыбой или курицей.

Эшли и Джо были знакомы с самого детства, но стали встречаться только в марте 2021 года.