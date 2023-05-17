Европа не должна сжигать мосты с «другой Россией за пределами правительства президента Владимира Путина». К этому призвал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на саммите Совета Европы в Рейкьявике, сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы должны поддерживать связь с представителями другой России, другой Беларуси и, таким образом, сохранять открытыми перспективы демократического, мирного будущего обеих стран, какими бы маловероятным это ни казались нам сегодня», — заявил политик.

Немецкий канцлер также призвал к «последовательному наказанию за российские военные преступлений на Украине». По его мнению, способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ «международный реестр убытков, причиненных Украине».