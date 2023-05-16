Боррель призвал Турцию исправить недостатки в избирательном процессе
Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Турцию устранить недостатки в ее избирательном процессе, которые были выявлены европейскими наблюдателями. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.
«Мы принимаем к сведению предварительные выводы и заключения Международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ и Совета Европы и призываем власти Турции устранить выявленные недостатки», — говорится в заявлении Борреля.
Он отметил, что ЕС считает высокую явку избирателей в Турции признаком «приверженности турецкого народа осуществлению своего демократического права голоса».
По его словам, Евросоюз придает первостепенное значение «необходимости проведения прозрачных и заслуживающих доверия» выборов.