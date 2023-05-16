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Пекин заявил, что США дают неправильную оценку межармейским контактам Китая и России

Командование ВС США оперирует ложными аргументами и дает неправильную оценку китайско-российскому межармейскому сотрудничеству. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Пекин: США дают неправильную оценку межармейским контактам Китая и России
© РИА Новости

"Если кто-то выносит субъективные суждения и сохраняет узкое, изжившее себя мышление времен холодной войны, рассматривает Китай с беспокойством и дает [соответствующую] оценку китайско-российским межармейским отношениям, его предпосылки и аргументы ошибочны. Разумеется, [при таком подходе] не удастся вынести верное суждение", - говорится в распространенном заявлении, опубликованном в связи с высказыванием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о том, что "стратегический военный союз Китая и России не соответствует интересам Соединенных Штатов".

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