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«Киев для США и НАТО - курица, несущая золотые яйца»

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Украина стала для США и НАТО «курицей, несущей золотые яйца» - территорию страны превратили в военную лабораторию с целью окружить и дестабилизировать Россию и усилить угрозу в адрес Китая, пишет официальная газета кубинской компартии Granma. НАТО уже открывает офисы в Азии и «раздает советы соседям Китая, чтобы те признали и поддержали отделение территорий, в том числе Тайваня, от азиатского гиганта».

Тем временем в военной лаборатории на Украине применяются «самые изощренные медиа-формулы», чтобы ввести мировую общественность в заблуждение «лживыми, полуложными новостями и прочими подслащенными историями», оправдать отправку оружия в Киев и усиление санкций против Москвы. Реальность такова, что прошли месяцы, и то, что вначале можно было решить за столом переговоров, превратилось при вмешательстве Запада в конфликт с высоким риском выхода за пределы Украины и угрозы всему человечеству, подчеркивает Granma.

«Турция против Запада»

Почти все западноевропейские государства в ходе выборов президента Турции открыто продемонстрировали, что им не нравится Турция во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Yeni Şafak. Западные СМИ и политики критиковали Эрдогана, рассчитывая, что публичное давление может привести к консолидации политического сопротивления внутри страны, подчеркивает издание.

В США надеялись, что политический щит, сформированный турецкими избирателями вокруг Эрдогана, опираясь на какую-то инсайдерскую информацию, рухнет. Американцы знают Турцию, однако совершенно очевидно, что у них нет глубокого понимания Турции, отмечает Yeni Şafak. Американцы прямо говорят, что не могут терпеть никакого возвышения в противовес Западу, и даже настаивают на необходимости преподать Турции урок. Это лишь злит турецких избирателей, поэтому своих целей США не добьются, подчеркивает издание.

«У НАТО есть проблема с российскими подлодками»

Российские подлодки считаются грозной силой, а США, наряду со своими союзниками по НАТО, пренебрегли подготовкой к подводным войнам и теперь альянс изо всех сил пытается наверстать упущенное, пишет Newsweek. С 2014 года Россия вложила значительные средства в свои подводные возможности, заявил изданию бывший замминистра обороны Украины и начальник штаба ВМС Украины, адмирал в отставке Игорь Кабаненко. Он указал на множество новых ядерных и обычных подлодок РФ, введенных в строй в последнее десятилетие.

Тем временем противолодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено другими темами», подчеркивает Ник Чайлдс, американский эксперт по военно-морским силам. Кольский полуостров, где базируется Северный флот России и большая часть ее ядерных средств сдерживания, всегда был «самой важной военной территорией для СССР, а сегодня для РФ». Этот регион может снова стать линией напряженности, так как отношения между Москвой и НАТО обостряются. Включение в состав НАТО Финляндии, а вскоре и Швеции, приблизит альянс к полуострову. Именно в этом контексте подлодки РФ начали двигаться по «странным маршрутам», отклоняясь от траекторий, которых привыкли ожидать западные военные, отмечал министр обороны Британии Бен Уоллес. Российские атомные субмарины были замечены «у берегов США, в Средиземном море и в других местах вдоль европейской периферии». На фоне этого генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Координационной группы по критически важным подводным инфраструктурам.

«Россия против бензинового туризма финнов»

Российские пограничники продолжают отказывать финнам во въезде в страну, сообщает Helsingin Sanomat. На прошедших выходных через пункты пропуска Нуйямаа и Ваалимаа в Россию не пустили десятерых человек, их визы были аннулированы.

Газета отмечает, что Россия, похоже, положила конец «бензиновому туризму» финнов. Все граждане, которым было отказано во въезде, планировали заправиться на территории РФ и совершить некоторые покупки. Возможно, российская сторона стала более скрупулезно, чем раньше, следовать существующим законам, на фоне ограничений ЕС против российских туристов, подчеркивает Helsingin Sanomat. Поездка на заправку - фактически туристическая поездка, но «бензиновые туристы» обычно оформляли деловые визы в Россию. Консульство РФ выдает финнам только однократные туристические визы стоимостью более ста евро, поэтому заинтересованные в покупках бензина граждане страны оформляли многократные деловые визы. Раньше, как отмечает газета, российские власти смотрели на такую практику сквозь пальцы.

«ЧМ по хоккею грозит катастрофа»

На прошлой неделе стартовал чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году проводится в Финляндии и Латвии, и если в Финляндии трибуны набиты битком, то Латвия сталкивается с большими проблемами, пишет Postimees. Чешские СМИ рассказали, что у латвийских организаторов ЧМ настолько плохая ситуация с продажей билетов, что они обратились к властям Чехии за «помощью в спасении от финансовой катастрофы» - с призывом привлечь как можно больше чешских болельщиков.