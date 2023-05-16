Кемаль Кылычдароглу: отношение к России, взгляды и биография

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. По итогам обработки ста процентов бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35 процента голосов на выборах главы государства, а его главный соперник, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - 45 процентов. Победитель определится во втором туре, который пройдет 28 мая. Редакция «Рамблера» собрала всю самую важную информацию об оппоненте действующего президента Турции.

Биография Кылычдарогла

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Кемаль Кылычдароглу – турецкий политический деятель. Он родился 17 декабря 1948 года в Назымие (провинция Тунджели, Турция). Образование политик получил в 1971 году. Он стал выпускником Академии экономики и коммерческих наук в Анкаре. После учебы Кылычдароглу стажировался во Франции.

Серьезная трудовая деятельность политика началась в 1971 году. Тогда он был принят на работу в Министерство финансов, где впоследствии занимался бухгалтерским учетом. В 1983 году Кылычдароглу достиг высокой должности на госслужбе, став заместителем директора Генерального управления по доходам Минфина. Позднее его назначили генеральным директором Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, а затем – главой Фонда социального страхования.

В политику Кылычдароглу ушел в 1999 году. Он вступил в Народно-республиканскую партию и стал депутатом Великого национального собрания Турции в 2002 году. Впоследствии он постоянно переизбирался на новый срок. Кроме того, позднее он стал главой парламентской фракции НРП и заместителем лидера партии, а затем - председателем Народно-республиканской партии. Кылычдароглу выставил свою кандидатуру на выборах мэра Стамбула в 2009 году, однако потерпел поражение – его обошел кандидат от правящей Партии справедливости и развития Кадир Топбаш.

Партия, которую Кылычдароглу возглавлял, ни разу не победила Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских и парламентских выборах. Однако в 2019 году кандидаты от НРП выиграли выборы мэров в Анкаре и Стамбуле.

Кылычдароглу женат с 1974 года. У него есть дети: две дочери и сын.

Как Кылычдароглу относится к России

Некоторое время назад Кылычдароглу дал интервью Wall Street Journal. В беседе с изданием он заявил, что он поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако он будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву в еще большей изоляции. Эта новость стала резонансной как в России, так и за рубежом. Турция крепко связана с Россией в сфере экономики, энергетики, торговли и туризма. Так, заявление Кылычдароглу накалило обстановку.

Позднее кандидат в президенты от Народного альянса обратился к России с призывом не вмешиваться в выборы. Он опубликовал соответствующую запись на русском языке в Twitter. Политик сделал данное заявление перед выборами президента Турции.

После этого глава Республиканской народной партии обвинил Москву в заговорах. Он заявил, что России следует «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества после выборов президента республики.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, дипфейками и записями, которые вчера были разоблачены. Если вы хотите, чтобы наша дружба продолжалась и после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», - заявил политик.

Многие осудили обвинения турецкой стороны.

Чем грозит России смена власти в Турции

Кылычдароглу является первым политиком за 20 лет, который представляет серьезную опасность для власти Эрдогана. Профессор Университета Кадир Хас в Стамбуле Соли Озал рассказал RTVI, как приход оппозиционера к власти может отразиться на отношениях с Россией.

Так, по его словам, даже в случае победит Кылычдароглу главные установки турецкой внешней политики останутся. Собеседник выразил уверенность в том, что власти Турции не будут принимать российскую позицию России по поводу специальной военной операции. Однако, как уточнил он, страна сохранит деловые отношения с РФ.