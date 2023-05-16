Жена экс-канцлера ФРГ лишилась работы после посещения 9 мая посольства РФ

Жена бывшего федерального канцлера Германии (1998-2005) Герхарда Шрёдера Со Ён Ким-Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщила газета Bild.

"Шрёдер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - приводит издание слова представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур.

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Жена бывшего канцлера работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Компания NRW.Global Business, по словам Нойбаур, несколько раз указывала Шрёдер-Ким, что представители не должны публично высказываться по политически деликатным темам, в частности, в отношении нынешних событий на Украине.

9 мая в посольстве РФ в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие Герхард Шрёдер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер, сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла и председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст. Кроме того, на приеме присутствовали бывший глава Госсовета ГДР Эгон Кренц, политик из АдГ Александр Гауланд, а также дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. В том числе присутствовал представитель Китая. Вместе с тем на мероприятие пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви, а также германские общественные деятели и журналисты.