Боррель призвал наказать Индию за перепродажу российской нефти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС принять «жесткие меры» в отношении Индии за переработку российской нефти для перепродажи Европе. Об этом сообщает Financial Times.

В 2022 году на фоне украинского кризиса Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка, подчеркивает FT.

Боррель заявил, что поднимет вопрос перепродажи российской нефти на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром 16 мая.

«Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу... из Индии и производятся из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры», - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Он отметил, что сами по себе закупки российской нефти Индией нормальны.

«Но если Индия использует это для того, чтобы стать центром переработки российской нефти и продажи нам побочных продуктов… Мы должны действовать», - подчеркнул Боррель.

В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть. С 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ.

Весной 2023-го в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против РФ, в котором попытается пресечь усилия Москвы по обходу санкций.