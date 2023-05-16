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В Киеве заявили об «исключительной по плотности» ночной атаке по городу

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Ночная атака по Киеву стала «исключительной по плотности», было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени. Об этом в своем Telegram-канале заявила Киевская городская военная администрация.

Глава администрации Сергей Попко подчеркнул, что атака велась с разных направлений, были использованы «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа». При этом большинство целей было уничтожено в небе над столицей Украины, утверждают власти Киева.

Спецпрокурор не нашел оснований для расследования ФБР связи Трампа с Россией

Спецпрокурор США Джон Дарем пришел к выводу, что у ФБР не было «фактических доказательств» для начала расследования связей являвшегося тогда кандидатом в президенты Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет CNN.

По данным издания, в более чем 300-страничном отчете Дарема также говорится, о том, что ФБР использовало «неподтвержденные разведывательные данные» для начала расследования в отношении Трампа. При этом к кандидату от демократов Хиллари Клинтон применялся совершенно другой подход. В свою очередь в ФБР заявили, что уже приняты необходимые меры и, если бы «такие реформы были проведены в 2016 году, ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить».

В МИД оценили заявление Макрона о геополитическом поражении России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России и зависимости ее от Китая является всего лишь попыткой «выдать желаемое за действительное». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

«Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», - заметил он.

Глава Верховного суда Украины задержан по делу о взятке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу Верховного суда страны Всеволода Князева после получения им взятки в 2,7 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на главу николаевской областной военной администрации Виталия Кима и депутата Алексея Гончаренко пишет «Коммерсант».

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило «масштабную коррупцию в Верховном суде», не называя имен. При этом ведомство проиллюстрировало свое заявление фотографией множества пачек долларовых купюр, разложенных на диване.

Варламов* и Слепаков* оспорили статус иностранных агентов

Внесенные Минюстом в список иноагентов блогер Илья Варламов* и певец Семен Слепаков* подали заявления в суд, оспаривая присвоение им такого статуса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы сообщает РИА Новости.

«Поступили административные исковые заявления к Министерству юстиции», - пояснили в суде, отметив, что дата их рассмотрения пока не назначена.