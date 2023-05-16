В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева

Киев и Кишинев спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерия Гебоса.

По его словам, Украина и Молдова продолжают осуществление кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны они спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта.

Отмечается, что современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР. В результате этого была увеличена интенсивность их работы. Сегодня они занимаются борьбой с экстремизмом, терроризмом, защитой государственной тайны и интересов государства, обеспечением информационной безопасности и охраной государственной границы.