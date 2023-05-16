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В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева

Киев и Кишинев спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерия Гебоса.

В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
© ТАСС

По его словам, Украина и Молдова продолжают осуществление кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны они спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта.

Отмечается, что современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР. В результате этого была увеличена интенсивность их работы. Сегодня они занимаются борьбой с экстремизмом, терроризмом, защитой государственной тайны и интересов государства, обеспечением информационной безопасности и охраной государственной границы.

В настоящее время русские и украинцы составляют 60 процентов жителей Приднестровья, которое добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Это произошло из-за опасения, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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