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Кличко: при обстреле Киева пострадали трое

В ночь на 16 мая мощные взрывы раздались на территории Киева. По словам мэра города Виталий Кличко.

Кличко: при обстреле Киева пострадали трое
© ТАСС

«В Соломенском районе пострадали три человека, в Оболонском, где упали обломки, - пострадавших нет», - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее "Свободная пресса" писала о серии взрывов в Черниговской области Украины. Они прогремели в ночь на вторник, 16 мая.

Также сообщалось о воздушной тревоге почти во всех областях Украины. Среди них — Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская, Днепропетровская, Черкасская, Винницкая области. А также подконтрольные Киеву районы Херсонской и Запорожской областей.

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