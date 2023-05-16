Кличко: при обстреле Киева пострадали трое

В ночь на 16 мая мощные взрывы раздались на территории Киева. По словам мэра города Виталий Кличко.

«В Соломенском районе пострадали три человека, в Оболонском, где упали обломки, - пострадавших нет», - написал политик в своем Телеграм-канале.

Ранее "Свободная пресса" писала о серии взрывов в Черниговской области Украины. Они прогремели в ночь на вторник, 16 мая.